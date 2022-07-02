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Москвичей пригласили на онлайн-курс по ресторанному бизнесу

Лейла Алиева
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Москвичей пригласили на онлайн-курс по ресторанному бизнесу
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Образовательный проект «Стартап-школа МБМ» открывает онлайн-курс для тех, кто интересуется ресторанным бизнесом. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 2 июля.

— Сфера общепита достаточно быстро перестраивается. Например, ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, стали драйвером роста для компаний, специализирующихся на доставке еды, а текущая ситуация на рынке позволила новым игрокам занять освободившиеся ниши, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Бесплатный онлайн-курс включает в себя пять вебинаров, который пройдут с 4 по 8 июля. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Так, 4 июля состоится первый вебинар «Команда мечты ресторана», где участникам расскажут, как подобрать персонал, выстроить организационную структуру, выстроить систему обучения и вдохновить сотрудников на эффективную работу. Модуль на тему «Ресторан — от идеи и концепции к финансовой модели» проведут 5 июля. На занятии ресторатор, прошедший путь от официанта до генерального директора и владельца бизнеса, поделится своим опытом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что за десять лет работы специалисты проекта МБМ провели 820 тысяч бесплатных консультаций и десять тысяч мероприятий.

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