Дети до 16 лет могут бесплатно посетить музей «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Дети младше 16 лет могут бесплатно посетить филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.»). Об этом сообщили в пресс-службе музея в субботу, 2 июля.

— Филиал Музея Победы в эти жаркие дни предлагает посетить свою площадку, где можно не только спрятаться от палящего солнца, но и узнать много нового и интересного о военной истории нашей страны. Практически в самом центре столицы, на Поклонной горе, расположена самая большая площадка военной техники в Москве. Дети до 16 лет смогут посетить ее бесплатно, — говорится в сообщении.

На территории музея посетители смогут увидеть подлинные военные реликвии, в том числе 400 раритетных экспонатов: технику и вооружение СССР, Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Чехословакии и Японии.

Кроме того, на площадке музея москвичи смогут отдохнуть от жары около пруда, а также приобрести прохладительные напитки и мороженое.

В Музее Победы пройдет торжественное открытие выставки «Подвиг учителя на фронте и в тылу» в честь 150-летия Московского педагогического государственного университета (МПГУ).