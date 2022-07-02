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В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян

Лейла Алиева
Общество
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В настоящее время массовой вакцинации против обезьяньей оспы не требуется. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

— Меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, — рассказала она.

При этом, по словам представителя ВОЗ, рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях, передает РИА Новости.

Риск появления обезьяньей оспы в европейском регионе, в том числе в России, высок из-за вспышки заболевания в ряде новых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев. Поэтому организация рекомендовала всем странам приложить максимум усилий для оперативного выявления случаев заболевания оспой, а также для отслеживания контактов с зараженными, чтобы взять вспышку под контроль и предотвратить ее дальнейшее распространение.

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