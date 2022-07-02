«Готовы лизать чьи-то ботинки»: Аскольд Запашный высказался о покинувших Россию артистах

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, почему российские знаменитости начинают оскорблять Россию после того, как покидают ее.

— Я называю это комплексом эмигранта. Человек, который уезжает за рубеж и автоматически начинает сразу хаять свою страну, все время ищет какие-то ее недостатки. А делает он это ради того, чтобы перед самим собой оправдать свой поступок, — объяснил он.

Также Запашный отметил, что зачастую люди так делают неосознанно и необдуманно. Кроме того, по его мнению, артисты боятся лишиться карьеры и готовы ради нее унижаться перед западными благодетелями, даже если истинное мнение о спецоперации на Украине отличается от того, что они транслируют в соцсетях.

При этом некоторые из звезд, покинувших страну, не верят в победу России и беспокоятся о своем будущем, поэтому готовы «лизать чьи-то ботинки», лишь бы их кто-то обезопасил со стороны, передает Пятый канал.

Российский музыкальный критик Александр Фадеев перечислил список отечественных звезд, покинувших страну. Ранее на просторах Сети появился портал «Предатели», который был создан сотрудниками Комитета защиты национальных интересов России.