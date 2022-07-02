Андрей Бочкарев: Права более 10 тысяч обманутых дольщиков восстановили в ТиНАО за 10 лет

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года были восстановлены права более 10 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 2 июля.

— С 2012 года в Новой Москве введено в эксплуатацию 167 проблемных корпусов в 12 жилых комплексах. С учетом компенсационных мероприятий восстановлены права 10 681 обманутого дольщика, — рассказал он.

Так, в Марушкинском поселении (НАО) введены проблемный дом в деревне Марушкино и три корпуса-долгостроя жилого комплекса (ЖК) «Медовая долина».

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в Щербинке (НАО) решены проблемы граждан, которые приобрели жилье в ЖК на улице Местечко Барыши; на улице Садовой, владение 9. При этом в городском округе Троицк (ТАО) введен долгострой по адресу владение е42, а в Новофедоровском поселении (ТАО) — проблемные корпуса ЖК «Борисоглебское» в деревне Зверево.

В Красногорске фонд развития территорий получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 8 в составе ЖК «Митино О2». Отмечается, что с 4 июля квартиры в доме получат 311 дольщиков.