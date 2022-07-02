Путин отметил вклад Союза концертных организаций в музыкальную культуру России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 июля, во время своего выступления по случаю открытия юбилейного, 15-го съезда Союза концертных организаций России (СКОР) отметил вклад организации в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур.

— На протяжении многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации страны, содействует сбережению и укреплению лучших традиций концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства, вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, которыми по праву славится Россия, — заявил Путин.

По его словам, еще одним востребованным направлением работы СКОР является всесторонняя поддержка творческих коллективов и исполнителей. Президент выразил уверенность, что съезд позволит обменяться опытом, а также выработать единые и конструктивные подходы «к решению актуальных профессиональных проблем», отмечается на сайте Кремля.

До этого сообщалось, что Министерство культуры РФ выделит на реэкспозицию и реставрацию пушкинских музеев свыше одного миллиарда рублей из федерального бюджета страны на 2022–2024 годы. В столичном регионе в программу войдет Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина.