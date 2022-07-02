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Фотовыставка «Океан в городе» пройдет в парке «Сокольники»

Лейла Алиева
Город
Фотовыставка «Океан в городе» пройдет в парке «Сокольники»
Фото: Pixabay
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В московском парке культуры и отдыха «Сокольники» состоится фотовыставка «Океан в городе», посвященная обитателям центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Гости увидят на выставке снимки подводных пейзажей разных стран и континентов, а также фотографии редких рыб, медуз, осьминогов, нерп. При этом узнать больше информации о каждом из них посетители смогут, отсканировав QR-код.

Кроме того, фотоснимки обитателей Мирового океана уже показывали в парке Малевича, Таганском парке, переходах между центральными станциями московского метро.

Мероприятие пройдет с 5 июля по 31 августа, уточняется на официальном сайте мэра города.

Накануне в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное», посвященная подведению итогов градостроительного развития столицы за прошедшее десятилетие. Также она позволяет и взглянуть в будущее. Посетители увидят работы архитектурных фотографов, запечатлевших 33 знаковых здания, построенных в городе в течение последних 10 лет.

Район Сокольники Фотография Выставки
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