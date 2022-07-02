Более 220 тысяч безбилетных пассажиров выявили в Москве с начала года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве с начала 2022 года выявили около 226 тысяч безбилетных пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 2 июля.

— За честной оплатой в режиме 24/7 следят контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Они мониторят все станции метро и больше 900 наземных маршрутов. На сегодняшний день деятельность 100 процентов контролеров направлена исключительно на проверку соблюдения правил оплаты проезда, — говорится в сообщении.

В дептрансе призвали пассажиров помнить о правилах проезда. Оплатить поездку можно обычным билетом, картой «Тройка», банковской картой и с помощью Face Pay. Если же человек не приложил билет к валидатору, контролер будет обязан выписать постановление об административном правонарушении.

До этого сообщалось, что в столице появилась возможность покупки и пополнения проездных билетов в 30 киосках печати города. Это может положительно сказаться на очередях в кассах и сделает операцию еще комфортнее для москвичей.