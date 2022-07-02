Около ста тысяч человек посетили «Интерактивное выставочное пространство музеев Территории Победы»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставки в Музее Победы в рамках проекта «Интерактивное выставочное пространство музеев Территории Победы» с 10 января по 30 июня посетили почти сто тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 2 июля.

— Главными задачами проекта было познакомить жителей Москвы с шедеврами и раритетами региональных военно-исторических музеев, организовать выставки на основе их фондовых коллекций, — говорится в сообщении.

Также для социально незащищенных категорий детей и подростков экспонировались выставки «У войны не детское лицо» из фондов Военно-исторического музея «Юные защитники Родины» и «Война: день за днем. Как пуховый платок оборону крепил» из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

За все время работы выставок экскурсии посетили 170 детей и подростков из семи организаций поддержки социально незащищенных категорий.

В период с 5 июля по 31 августа в московском парке культуры и отдыха «Сокольники» пройдет фотовыставка «Океан в городе», посвященная обитателям центра океанографии и морской биологии «Москвариум».