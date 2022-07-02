Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построили три миллиона «квадратов» жилья

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С начала 2022 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 5,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе почти три миллиона «квадратов» жилья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 2 июля.

— Несмотря на все трудности, строительство недвижимости и жилья идет с опережением графика. С начала этого года в городе введено в эксплуатацию более 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти три миллиона квадратных метров жилья, — заявил Бочкарев.

По его словам, особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, за первые полгода было возведено более 30 больниц, школ и детских садов. При этом более половины из этих объектов построили за счет инвесторов.

Помимо этого, с начала года рабочие возвели более 30 коммерческих и производственных объектов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство города присвоило статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест четырем строительным планам.