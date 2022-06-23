Собянин утвердил четыре проекта создания рабочих мест в Москве

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Элеваторная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство города присвоило статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест четырем строительным планам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 23 июня.

Так, инвесторам предстоит создать около 3,5 тысячи рабочих мест. Для этого они возведут два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, многофункциональный центр в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском у деревни Захарково.

Отмечается, что общая площадь зданий составит порядка 55 тысяч квадратных метров. Инвестиции для реализации проекта превысят отметку в семь миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин утвердил проект строительства жилого района на месте Рижского грузового двора. Помимо этого, специалисты в районе Марьина Роща построят школу на 500 учеников, детские сады на 250 детей, корпоративный университет РЖД, офисные здания и многое другое. Общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров.