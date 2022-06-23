Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Собянин утвердил четыре проекта создания рабочих мест в Москве

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил четыре проекта создания рабочих мест в Москве
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Элеваторная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство города присвоило статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест четырем строительным планам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 23 июня.

Так, инвесторам предстоит создать около 3,5 тысячи рабочих мест. Для этого они возведут два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, многофункциональный центр в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском у деревни Захарково.

Отмечается, что общая площадь зданий составит порядка 55 тысяч квадратных метров. Инвестиции для реализации проекта превысят отметку в семь миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин утвердил проект строительства жилого района на месте Рижского грузового двора. Помимо этого, специалисты в районе Марьина Роща построят школу на 500 учеников, детские сады на 250 детей, корпоративный университет РЖД, офисные здания и многое другое. Общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров.

Строительство Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте