Андрей Бочкарев: Северный дублер Кутузовского проспекта достроят к 2024 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Работы по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 2 июля.

— В настоящее время продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта — новой вылетной магистрали, которая протянется от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Концессионер планирует завершить строительство до конца 2023 года, — рассказал он.

В настоящее время готовность магистрали составляет около 40 процентов, а к концу году ее доведут до 70 процентов. По словам заммэра, Северный дублер Кутузовского проспекта — первая платная магистраль в Москве, строящаяся за счет инвестора на основании концессионного соглашения.

До этого работы по благоустройству территории стартовали возле станции МЦД-4 Внуково в ТиНАО. Так, в границы работ включены участок Внуковского шоссе между домами № 25–41 от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, внутренний проезд к жилой застройке.