Столичные спасатели победили во всероссийском первенстве по ликвидации последствий ДТП

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В Санкт-Петербурге прошел финал всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП, в котором победили спасатели из Москвы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Московские пожарные и спасатели регулярно совершенствуют свои навыки в условиях, приближенных к реальным. В прошлом году проведено более 60 масштабных учений и тренировок, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, специалисты аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы показали лучший результат — 27 минут 30 секунд, опередив ближайшего соперника на две минуты. Всего в финале принимали участие 12 сборных из разных регионов России, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

С начала года в столичных дворах зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. По данным ГАИ, в результате аварий девять человек погибли, еще 245 получили травмы различной степени тяжести.