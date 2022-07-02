Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вкусно — и точка» опровергла появление пива в меню ресторанов

Лейла Алиева
Общество
«Вкусно — и точка» опровергла появление пива в меню ресторанов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сеть «Вкусно — и точка», заменившая ушедший из России McDonald’s, не будет включать в меню пиво. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых в одном из ресторанов сети было изображено меню с пивом.

— Фотографии, о которых идет речь, сделаны на одном из предприятий бывшего франчайзера McDonald's, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сегодня эта компания не имеет никакого отношения к сети «Вкусно — и точка», — отметили в пресс-службе.

Там же отметили, что «Вкусно — и точка» является рестораном для семейного отдыха, где придерживаются атмосферы уюта, в частности, и для детей. Поэтому в сети не планируется продажа алкогольных напитков, передает РИА Новости.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по два — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Алкоголь Рестораны McDonald’s
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте