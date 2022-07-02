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Пушилин назначил четырех «российских управленцев» на должности глав министерств ДНР

Александр Афонин

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Пушилин назначил четырех «российских управленцев» на должности глав министерств ДНР
Фото: vk/pushilindenis

Руководство Донецкой народной республики (ДНР) назначило «российских управленцев» на должности руководителей четырех своих министерств. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев, — сказал он.

Так, главой министерства образования и науки станет Ольга Колударова. Руководителем министерства здравоохранения назначен Дмитрий Гарцев. Министерство угля и энергетики возглавит Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, отметил Пушлин в своем Telegram-канале.

16 июня Пушилин сообщил, что решение о проведении референдума о присоединении Донецкой народной республики к России будет принято после окончания специальной военной операции. По его словам, на данный момент руководство ДНР занято вопросами проведения операции.

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