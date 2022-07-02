Спасатели вытащили тонувшего мужчину из Москвы-реки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Болотная набережная, 3с1 Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» вытащили тонувшего мужчину из Москвы-реки. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем 2 июля на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступила​ информация о​ мужчине,​ который упал в Москву-реку в районе Болотной набережной.

Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили едва держащегося на поверхности воды мужчину. В пяти метрах от берега спасатели подняли его на катер и доставили на станцию. После этого пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Затем мужчина был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств случившегося, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Накануне спасатели заметили тонувшего мужчину на восточном Терлецком пруду. В 25 метрах от берега его подняли из толщи воды. После этого мужчину доставили на поисково-спасательную станцию и оказали ему первую помощь.