Спасатели вытащили тонувшего мужчину из Москвы-реки
Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» вытащили тонувшего мужчину из Москвы-реки. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Днем 2 июля на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступила информация о мужчине, который упал в Москву-реку в районе Болотной набережной.
Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили едва держащегося на поверхности воды мужчину. В пяти метрах от берега спасатели подняли его на катер и доставили на станцию. После этого пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.
Затем мужчина был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств случившегося, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».
Накануне спасатели заметили тонувшего мужчину на восточном Терлецком пруду. В 25 метрах от берега его подняли из толщи воды. После этого мужчину доставили на поисково-спасательную станцию и оказали ему первую помощь.