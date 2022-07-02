Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Киевском шоссе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 27-й километр Карта всех событий

На Киевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием нескольких автомобилей. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент случился на 27-м километре Киевского шоссе по направлению в сторону аэропорта Внуково. На месте происшествия работают оперативные службы города. В результате аварии занята одна полоса из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне ДТП с участием автобуса и внедорожника УАЗ «Патриот» произошло на севере столицы. Инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома 20. Автомобиль въехал в автобус, который стоял на остановке.