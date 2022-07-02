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Поднятый в Бердянске корабль «Саратов» планируют отправить на ремонт в Керчь

Александр Афонин

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Поднятый в Бердянске корабль «Саратов» планируют отправить на ремонт в Керчь
Фото: shutterstock

Поднятый в порту Бердянска большой десантный корабль (БДК) «Саратов» планируется отправить на ремонт в Керчь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко в субботу, 2 июля.

— В ближайшее время он (БДК «Саратов» — прим. «ВМ») должен уйти. Его поднимают и его в Керчь отбуксируют для ремонта, — сказал он.

Сауленко добавил, что на данный момент подъем судна почти закончен. Корабль затонул после удара украинской ракеты «Точку-У» по порту Бердянска. В момент атаки судно было пришвартовано. Впоследствии на борту БДК произошло возгорание, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что большой десантный корабль «Саратов» подняли в порту Бердянска. Затопление судна было осуществлено экипажем. Такое решение было принято в условиях начавшегося пожара, который мог привести к детонации находившихся на борту боеприпасов.

28 июня сообщалось, что в порту Бердянска прогремел взрыв. Через некоторое время власти Запорожья объяснили взрыв в порту разминированием. Уточняется, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими.

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