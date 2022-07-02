Лукашенко заявил о попытке ВСУ совершить удар по военным объектам Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Украинские военнослужащие совершили попытку нанести удар по военным объектам Белоруссии, но ракеты были перехвачены. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в субботу, 2 июля.

— Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные Вооруженными силами Украины, — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что в специальной военной операции России белорусские военные не принимают участия. В связи с этим он выразил непонимание данного решения со стороны Украины, передает РИА Новости.

25 июня Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности рассмотрения зеркального ответа на агрессию стран Запада. По его словам, Москве следует помочь Минску приспособить самолеты, способные нести ядерные заряды. Белорусский лидер уточнил, что это не обязывает Россию завтра привезти ядерные боеприпасы в страну.