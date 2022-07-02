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Американский политик обвинила Байдена в государственной измене из-за Зеленского

Александр Афонин
В мире
Американский политик обвинила Байдена в государственной измене из-за Зеленского
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден совершил государственную измену, поставив в приоритет интересы Украины. Такое мнение высказала бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в субботу, 2 июля.

— Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не Конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства, — сказала она.

Политик напомнила, что американскому руководству неоднократно поступали вопросы о конечной цели США в конфликте на Украине. Габбард отметила, что Белый дом старается уклоняться от ответа. Вместо этого правительство заявляет, что все решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что чиновники в Белом доме все больше сомневаются, что Украина сможет вернуть под свой контроль территории, утраченные ею с начала проведения ВС России специальной военной операции. Отмечается, что советники президента Соединенных Штатов обсуждают необходимость признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта.

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