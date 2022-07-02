Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений против Минска

Фото: Администрация президента РФ

Белорусским военным отдан приказ взять под прицел центры принятия решений противников Минска. Об этом в субботу, 2 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Хочу предупредить «ястребов» и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями, — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что в случае атаки противника ответ будет мгновенным. По его словам, руководство страны давно начало подготовку к возможным нападениям. На данный момент у военных Белоруссии находится на вооружении реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез», которая будет применена в случае агрессии, передает РИА Новости.

До этого Александр Лукашенко заявил, что украинские военнослужащие совершили попытку нанести удар по военным объектам Белоруссии, но ракеты были перехвачены. Он подчеркнул, что в специальной военной операции России белорусские войска не принимают участия.