Мишустин выразил соболезнования коллегам и родным Леонида Шварцмана

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной мультипликатора Леонида Шварцмана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ в субботу, 2 июля.

— Не стало Леонида Ароновича Шварцмана — легенды анимационного кино, уникального художника и режиссера, подарившего миллионам людей добрые, веселые сказки, красочные книжные иллюстрации, — сказал он.

Мишустин добавил, что герои мультипликатора полюбились многим и на них выросли поколения. Премьер-министр отметил, что Шварцман оставил богатое наследие, которое будет существовать еще многие годы, передает официальный Telegram-канал правительства России.

До этого стало известно, что советский и российский режиссер-мультипликатор и художник Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 год. Он создал образ Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году, а также работал над мультфильмами «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав» и другими.