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Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Георгий Соланович
Общество
Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Советский и российский режиссер-мультипликатор и художник Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в субботу, 2 июля.

— Леонида Ароновича Шварцмана не стало, — цитирует Капкова ТАСС.

Шварцман родился в Минске 30 августа 1920 года. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. В этом же году ушел в армию. В ноябре 1941 года был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем и художником-оформителем.

После войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК. С 1948 работал на киностудии «Союзмультфильм», с 1963 года — самостоятельно, а с 1975-го — как режиссер.

Наиболее известен тем, что принимал участие в создании образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году, а также своими работами «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

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