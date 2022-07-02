Двух человек спасли на Москве-реке в Северо-западном округе столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Спасский затон Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной службы города спасли двух мужчин в Спасском затоне Москвы-реки. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

— Вечером 2 июля при патрулировании Спасского затона Москвы-реки работниками поисково-спасательной станции «Кировская» на акватории были замечены люди, зовущие на помощь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это оказались двое обессиливших мужчин. В 150 метрах от берега спасатели подняли их из воды на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там им оказали первую помощь.

Жителей столицы призвали соблюдать правила безопасности на водоемах. Не стоит купаться в запрещенных и не предназначенных для этого местах. Также необходимо от плавания воздержаться в темное время суток и не оставлять детей без присмотра, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» вытащили тонувшего мужчину из Москвы-реки. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.