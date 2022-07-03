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Москвичам рассказали, чем примечательна усадьба Остафьево

Александр Афонин
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Москвичам рассказали, чем примечательна усадьба Остафьево
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, поселение Рязановское, село Остафьево, Троицкая улица, 1А Карта всех событий

На территории государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» можно покормить белок, познакомиться с историей России, архитектурой и поэзией. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 3 июля.

— Остафьево — усадьба с богатой историей. В XIX веке она служила местом встреч литературных звезд. Здесь гостили Василий Жуковский и Николай Гоголь, сюда неоднократно приезжал Александр Пушкин. Именно он, по преданию, назвал это место русским Парнасом, — рассказал директор учреждения Юрий Евтюхин.

Архитектурно-парковый ансамбль расположился на территории площадью почти 38 гектаров. Она представляет собой образец подмосковной усадьбы конца XVIII — начала XIX века.

Усадьба принадлежала разным людям: сперва ее купил князь Андрей Вяземский, затем ее унаследовал его сын Петр, позже перешла к внуку Павлу. В конце XIX века владельцем усадьбы стал граф Сергей Шереметев.

После революции комплекс был национализирован. В нем открылся Музей дворянского быта, который принимал множество гостей. Однако в 1930 году в усадьбе основали пионерский лагерь. Экспозицию ликвидировали, а коллекции распределили более чем по 20 различным учреждениям. Однако спустя сезон здесь основали правительственный дом отдыха.

Статус федерального музея усадьба получила лишь в 1994 году. Сегодня для гостей представлено четыре постоянные экспозиции и пять временных выставок. Здесь можно увидеть мемориальные вещи семьи Вяземских и Шереметевых, а также подлинные предметы быта XVIII–XIX веков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали о самых интересных местах в ТиНАО. Округ празднует свое 10-летие со дня входа в состав Москвы.

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