Москвичам рассказали о самых интересных местах в ТиНАО

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское, посёлок ДСК Мичуринец, улица Погодина, 4к2 Карта всех событий

Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) вошли в состав Москвы 10 лет назад. За это время здесь построили современные парки и социальные объекты, а также реконструировали и благоустроили несколько старинных и интересных достопримечательностей, которые могут посетить москвичи.

Так, самым популярным местом является писательский поселок Переделкино, где жили и творили Борис Пастернак, Корней Чуковский, Ираклий Андроников, Константин Паустовский, Белла Ахмадулина и многие другие литераторы.

Одним из первых дачников в Переделкине стал поэт Борис Пастернак. Именно здесь в течение 10 лет он работал над романом «Доктор Живаго», который принес ему Нобелевскую премию. Кроме того, он успевал сажать огород, ухаживать за теплицей и собирать валежник. Здесь также жил поэт и композитор Булат Окуджава, бывшая дача которого тоже стала музеем. В небольшом кабинете сохранились его вещи, а в саду под разноцветным тентом собираются поклонники творчества барда и посетители праздников, спектаклей и лекций.

Также жители столицы могут посетить Государственный музей-усадьбу «Остафьево» — «Русский Парнас», где нередко гостили Александр Пушкин, Николай Гоголь, Александр Грибоедов, Вильгельм Кюхельбекер, а также некоторое время жил Николай Карамзин. Здесь гости могут прогуляться по парку, прокатиться на лодке по Большому Остафьевскому пруду и побывать в беседке «Храм Аполлона», передает официальный сайт мэра Москвы.

На территории Новой Москвы до 2035 года за счет бюджета города и частных застройщиков также планируется создать 86 парков. Например, в 2022 году в поселении Краснопахорском планируется открыть историко-мемориальный парк «Редут 1812 года».