Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 3 июля.

— Эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян. Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом, — сказал он.

Российский лидер отметил, что сегодня граждане союзных государств продолжают сохранение и укрепление дружеских взаимоотношений. По его словам, развитие отношений стратегического партнерства способствуют преодолению различных испытаний.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжит наращивать двусторонние связи и совершенствовать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это отвечает интересам народов двух стран, передает пресс-служба.

25 июня стало известно, что Россия в течение ближайших месяцев передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М». Путин напомнил, что комплексы способны применять как баллистические, так и крылатые ракеты.