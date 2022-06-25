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Путин анонсировал передачу Белоруссии комплексов «Искандер-М»

Араз Салехов
В мире
Путин анонсировал передачу Белоруссии комплексов «Искандер-М»
Фото: Администрация президента РФ

Россия в течение ближайших месяцев передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М». Об этом в субботу, 25 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении, — отметил глава государства.

При этом Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ страны. Однако российский лидер отметил, что пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов альянса с ядерными зарядами над Белоруссией, сообщает РИА Новости.

До этого Лукашенко сообщил, что республика закупила у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и ЗРК С-400.

«Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 километров. Боевая часть его ракеты может уничтожить, в частности, комплексы ПВО, командные пункты, а также колонны техники.

Оружие Александр Лукашенко Владимир Путин
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