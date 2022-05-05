«Вы уже переходите там красную линию»: Лукашенко обвинил НАТО в происходящем на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Действия НАТО во многом предопределяют решения России по спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, именно от Североатлантического альянса будет зависеть выбор РФ оружия для применения в Донбассе.

— Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы (альянс — прим. «ВМ») уже переходите там (на Украине — прим. «ВМ») красную линию, — передает слова белорусского лидера ТАСС.

До этого Лукашенко признался, что не вдается в подробности хода спецоперации на Украине, однако полагает, что она затянулась.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.