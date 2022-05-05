Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вы уже переходите там красную линию»: Лукашенко обвинил НАТО в происходящем на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Вы уже переходите там красную линию»: Лукашенко обвинил НАТО в происходящем на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Действия НАТО во многом предопределяют решения России по спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, именно от Североатлантического альянса будет зависеть выбор РФ оружия для применения в Донбассе.

— Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы (альянс — прим. «ВМ») уже переходите там (на Украине — прим. «ВМ») красную линию, — передает слова белорусского лидера ТАСС.

До этого Лукашенко признался, что не вдается в подробности хода спецоперации на Украине, однако полагает, что она затянулась.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Александр Лукашенко НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте