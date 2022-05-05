Лукашенко предположил, что спецоперация на Украине затянулась

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не вдается в подробности хода спецоперации на Украине, однако полагает, что она затянулась. Об этом он заявил в четверг, 5 мая.

— Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

4 мая Вооруженные силы Белоруссии приступили к внезапной проверке сил реагирования. Уточняется, что армия республики будет отрабатывать приведение сил в боевую готовность, совершать марши в назначенные районы и выполнять учебно-боевые задачи. Целью проверки является оценка готовности состава к быстрому реагированию на возможное возникновение угрозы. Предполагается, что воинские части будут проводить учения на незнакомых участках местности и поэтапно наращиваться, чтобы проверить свои способности как на земле, так и в воздухе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.