Лукашенко заявил, что Белоруссия приобрела российские «Искандеры» и С-400

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Белоруссия закупила у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и ЗРК С-400. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Мы договорились с Путиным (президентом России — прим. «ВМ»), мы купили у вас нужное количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный, — рассказал глава государства.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, передает ТАСС.

До этого, 16 мая, Путин и Лукашенко встретились в Москве. Главы обеих стран обсудили совместную работу в области ракетостроения. Также они обговорили вопрос перевалки грузов Белоруссии в российских портах и строительства белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка.

Кроме того, Лукашенко заявил, что действия НАТО во многом предопределяют решения России по спецоперации на Украине. По его словам, именно от Североатлантического альянса будет зависеть выбор РФ оружия для применения в Донбассе.