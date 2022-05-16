Путин и Лукашенко обсудили совместную работу в области ракетостроения

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудили совместную работу в области ракетостроения. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

Уточняется, что лидеры обоих государств также обсудили перевалку грузов Белоруссии в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка.

— Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений Глав государств, — говорится в Telegram-канале «Пул Первого».

До этого глава республики заявил, что Белоруссия не станет молчать и ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши. По его словам, Минск осознает опасность со стороны НАТО, однако союзнические отношения с Россией отводят ее.

Также Лукашенко рассказал, что Белоруссия не собирается принимать участие в спецоперации ВС России на территории Украины. Он пояснил это тем, что такой необходимости не существует.