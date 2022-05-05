Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лукашенко заявил о невмешательстве Белоруссии в спецоперацию на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лукашенко заявил о невмешательстве Белоруссии в спецоперацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия не будет участвовать в спецоперации ВС России на Украине. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

— Мы не собираемся принимать участие в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости, — заявил глава государства.

Лукашенко также добавил, что официальный Киев должен сделать все возможное, чтобы боевые действия на Украине прекратились. По его словам, спецоперация может закончиться в течение недели, передает ТАСС.

До этого Лукашенко заявил, что действия НАТО во многом предопределяют решения России по спецоперации на Украине. По его словам, именно от Североатлантического альянса будет зависеть выбор РФ оружия для применения в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Белоруссия Украина Александр Лукашенко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте