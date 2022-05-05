Лукашенко заявил о невмешательстве Белоруссии в спецоперацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия не будет участвовать в спецоперации ВС России на Украине. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

— Мы не собираемся принимать участие в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости, — заявил глава государства.

Лукашенко также добавил, что официальный Киев должен сделать все возможное, чтобы боевые действия на Украине прекратились. По его словам, спецоперация может закончиться в течение недели, передает ТАСС.

До этого Лукашенко заявил, что действия НАТО во многом предопределяют решения России по спецоперации на Украине. По его словам, именно от Североатлантического альянса будет зависеть выбор РФ оружия для применения в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.