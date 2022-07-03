Человек погиб в результате пожара на Севастопольском проспекте

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 7к3 Карта всех событий

На Севастопольском проспекте произошло возгорание в квартире жилого дома. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в воскресенье, 3 июля.

По данным собеседника «ВМ», горение было обнаружено в доме 7, корпус 3, на Севастопольском проспекте. Причиной пожара стало возгорание личных вещей и мебели в квартире на пятом этаже.

Позже стало известно, что сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Накануне сообщалось, что в районе Нагатинский Затон произошло возгорание в жилом доме, в результате погиб один человек. Пожар случился в квартире на 5-м этаже дома 21 по улице Новинки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.