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Человек погиб в результате пожара на Севастопольском проспекте

Александр Афонин
Происшествия
Человек погиб в результате пожара на Севастопольском проспекте
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 7к3 Карта всех событий

На Севастопольском проспекте произошло возгорание в квартире жилого дома. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в воскресенье, 3 июля.

По данным собеседника «ВМ», горение было обнаружено в доме 7, корпус 3, на Севастопольском проспекте. Причиной пожара стало возгорание личных вещей и мебели в квартире на пятом этаже.

Позже стало известно, что сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Накануне сообщалось, что в районе Нагатинский Затон произошло возгорание в жилом доме, в результате погиб один человек. Пожар случился в квартире на 5-м этаже дома 21 по улице Новинки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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