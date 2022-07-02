Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новинки, 21 Карта всех событий

В районе Нагатинский Затон произошло возгорание в жилом доме, в результате погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 2 июля.

По данным собеседника «ВМ», пожар случился в квартире на 5-м этаже дома 21 по улице Новинки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Он уточнил, что 15 человек смогли самостоятельно выбраться из здания до прибытия пожарных.

Позже горение удалось ликвидировать.

До этого сообщалось, что возгорание в жилом доме произошло на Варшавском шоссе. Загорелся балкон, расположенный на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила примерно семь–восемь квадратных метров. Позже сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение. В результате пожара никто не пострадал.