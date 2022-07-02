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Пожарные ликвидировали возгорание в доме на Варшавском шоссе

Александр Афонин
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на Варшавском шоссе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 90к1 Карта всех событий

Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение в жилом доме на Варшавском шоссе. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в субботу, 2 июля.

По словам собеседника «ВМ», в результате пожара никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на Варшавском шоссе произошло возгорание в жилом доме. По данным источника «ВМ», пожар случился в доме 90, корпус 1. Загорелся балкон, расположенный на пятом этаже.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся ресторанно-гостиничный комплекс. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено порядка 40 человек и 13 единиц техники.

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