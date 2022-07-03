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Москвичам рассказали историю Царицынских прудов

Александр Афонин
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Москвичам рассказали историю Царицынских прудов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Пруды музея-заповедника «Царицыно» имеют долгую и богатую историю. Тем, кто собирается в ближайшее время на прогулку по Царицынским прудам, стоит ознакомиться с ней. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 3 июля.

Начало истории прудов лежит на рубеже XVI–XVII веков. В царствование Бориса Годунова началось строительство плотины на реке Городне, которая образовала Цареборисовский пруд. Позже во времена бояр Стрешневых были построены Шипиловская и Черногрязская плотины.

В 1775 году место заприметила императрица Екатерина II. Она выкупила имение и переименовала в Царицыно. Тогда же началось строительство знаменитого ансамбля. Устройством парка занимался английский садовник Фрэнсис Рид. Он обустроил аллеи в английском стиле, сделал Утреннюю дорожку, которая проходит по склону холма вдоль берега пруда. По этим берегам императрица очень любила гулять.

После смерти Екатерины Царицыно пришло в запустение. Его возрождение началось в XIX веке. За реорганизацию усадебного хозяйства взялся глава Экспедиции кремлевского строения Петр Валуев. При нем была отремонтирована плотина рядом с Фигурным мостом, разделявшую Верхний и Нижний пруды.

В начале царствования Александра II из Московской дворцовой конторы Царицыно перешло в ведение Московской удельной конторы. Она ориентировалась на получение максимального дохода от царского имения. Так началась дачная эпоха императорской усадьбы.

Средний пруд появился во второй половину 1970-х готов. Тогда было проложено Новоцарицынское шоссе, которое разделило Нижний Царицынский пруд на две части. В 2006–2007 годах на искусственном острове Подкова появилась главная достопримечательность Среднего пруда — светомузыкальный фонтан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, чем примечательна усадьба Остафьево. На ее территории можно покормить белок, познакомиться с историей России, архитектурой и поэзией.

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