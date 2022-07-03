Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов флота с Днем работников морского и речного флота. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Этот праздник отмечают работники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики и судоремонтники, представители других специальностей — все, кто трудится на водном транспорте и приумножает замечательные традиции, заложенные многими поколениями предшественников, — говорится в сообщении.

Путин добавил, что морской и речной флот сыграли важную роль в развитии экономики и социальной сферы России. Они поспособствовали укреплению межрегиональных и международных связей. А работники продолжают осуществлять пассажирские и грузовые перевозки.

Российский лидер отметил, что сегодня отрасль по праву считается одной из важнейших для страны. Президент пожелал всем сотрудникам флота успехов и крепкого здоровья, передает пресс-служба.

До этого Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Он отметил, что сегодня граждане союзных государств продолжают сохранение и укрепление дружеских взаимоотношений.