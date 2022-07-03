Житель Белгорода рассказал, что погибшие при ночном обстреле приехали из Харькова

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Житель Белгорода, пострадавший от обстрела со стороны Украины, рассказал о семье погибших, которые жили по соседству. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил РИА Новости.

— Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья: из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило, — отметил он.

При этом житель города рассказал, что они с супругой спали, а после услышали взрыв, выбежали и остались целы. Пожар начался с угла дома. Пока пожарные приехали, начала гореть уже крыша дома, сообщает РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Белгорода со стороны Украины. По его словам, в городе была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. Политик добавил, что все оперативные службы города работают на месте происшествия. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.

При этом в СМИ на данном этапе распространяется информация о пяти погибших гражданах.