СМИ: Число погибших в Белгороде после обстрелов выросло до пяти

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Количество погибших после обстрела Белгорода со стороны Украины выросло до пяти. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

— В Белгороде обнаружены тела еще двух человек, погибших в результате обстрела города. Они были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского. Таким образом, число жертв возросло до пяти, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. По его словам, все оперативные службы города работают на месте происшествия. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также стало известно, что три человека погибли в Белгороде после взрывов.