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Городские службы продолжают работу в усиленном режиме из-за жары в столице

Александр Афонин
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Городские службы продолжают работу в усиленном режиме из-за жары в столице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Городские службы столицы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды в городе. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что сегодня в городе температура воздуха достигает отметки плюс 30–32 градуса. В 11:00 городские службы начали первую за день аэрацию воздуха. Специалисты повторят работы в 13:00 и 15:00.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Кроме того, в столице круглосуточно проводится мойка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Уточняется, что промывка проходит обычной водой в цикличном режиме. Также с 21:00 до 6:00 осуществляется полив зеленых насаждений.

Жителей и гостей Москвы призвали избегать длительного пребывания на солнце. Им порекомендовали пить больше воды и носить светлую просторную одежду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода.

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