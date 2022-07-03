Комплексное благоустройство сквера началось в Вешняках

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Россия, Москва, улица Юности Карта всех событий

Специалисты приступили к комплексному благоустройство сквера на улице Юности в районе Вешняки. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 3 июля.

— Началось комплексное благоустройство сквера на улице Юности в районе Вешняки. Его решено привести в порядок, так как неподалеку проводят мероприятия по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково», — говорится в сообщении.

На данный момент уже демонтированы старое дорожное покрытие, лавки, оборудование для детской и спортивной площадки. Специалисты приступили в прокладке кабельных линий, установке бортового камня, устройству основания дорожек и так далее.

Всего планируется установить игровую зону для детей разных возрастов, столы для игры в шахматы, проложить велодорожку и многое другое. Кроме того, территорию сквера планируется дополнительно озеленить: здесь высадят около 80 деревьев и почти 2850 кустарников, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали работы по расшивке швов гранитной облицовки четырех набережных. Это необходимо для увеличения срока их эксплуатации.