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Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары в Москве

Араз Салехов

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Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары в Москве
Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

На ряде станций метро и МЦК начали раздавать питьевую воду в связи с аномальной жарой. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В Москву снова пришла жара. Мы продолжаем раздавать воду пассажирам на 18 станции метро и МЦК, — говорится в сообщении.

Так, бесплатная раздача воды будет проходить на станциях метро «Багратионовская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Выхино», «Красносельская», «Кропоткинская», «Кутузовская», «Новокузнецкая», «Пионерская», «Первомайская», «Преображенская площадь», «Студенческая», «Технопарк», «Фили», «Филевский парк» и «Чистые пруды».

Помимо этого, раздавать воду будут на трех станциях МЦК — «Лихоборы», «Стрешнево» и «ЗИЛ», сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В воскресенье, 3 июля, столица и область будут находиться на периферии антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 28–33 градусов тепла.

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