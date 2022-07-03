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Синоптики предупредили москвичей об аномальных температурах 3 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики предупредили москвичей об аномальных температурах 3 июля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 3 июля, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 28–33 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве аномалии температур достигают 4–6 градусов, столбик термометра опять стремится к тридцатиградусной отметке. Малооблачно, ветер слабый, кислородный режим понижен. Ультрафиолетовый индекс днем высокий.

Такие метеоусловия могут негативно сказаться, например, на самочувствие пожилых людей и на лицах с нарушением работы кардиосистемы. Воскресный день лучше освободить себя от излишних физических нагрузок. Отдыхая на свежем воздухе, предпочтение стоит отдать тенистым местам в ранние утренние часы или после периода активного солнечного сияния. Не забывать защищать открытые участки кожного покрова специальными косметическими средствами, выбирая в гардеробе одежду из натуральных тканей. При головокружении и признаках общей слабости нужно положить под язык таблетку валидола, с собой всегда иметь лекарства и емкость с питьевой водой.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в июле. Температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 1–1,5 градуса.

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