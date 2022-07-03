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Главный специалист Росгидрометцентра рассказала о погоде в Москве в июле

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Главный специалист Росгидрометцентра рассказала о погоде в Москве в июле
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Температура воздуха в столице в июле будет выше климатической нормы на 1–1,5 градуса. Об этом рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

— Температура воздуха в июле в столичном регионе ожидается выше климатической нормы на 1–1,5 градуса. Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86–90 миллиметров, то в этом июле количество осадков не превысит 60 миллиметров, то есть оно будет недостаточным, — сообщила она.

Синоптик отметила, что при этом со вторника, 5 июля, специалисты прогнозируют в Москве небольшие кратковременные дожди, но они будут локального характера, передает РИА Новости.

В Москве из-за жары в субботу, 2 июля, объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье до 21:00 3 июля.

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