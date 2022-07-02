«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве из-за жары в субботу, 2 июля, объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

— Пожарная опасность. Период предупреждения — до 23:00 2 июля, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье до 21:00 3 июля.

Так, в этот день в Москве ожидаются температура до плюс 28 градусов и переменная облачность. Температура воздуха прогреется в столице до 28 градусов тепла, по области — от 24 до 29 градусов.

Кроме того, городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Так, круглосуточно производится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Также трижды будет проведена аэрация.

Жители города в связи с температурными условиями в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой. Так, например, по данным Wildberries, за 24–30 июня число заказов на переносные мини-холодильники выросло на 190 процентов год к году, увлажнители воздуха — на 53 процента, а портативные мини-кондиционеры — на 28 процентов год к году.