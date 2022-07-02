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Москвичам пообещали жаркую погоду 2 июля

Лейла Алиева

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Москвичам пообещали жаркую погоду 2 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве ожидаются температура до плюс 28 градусов и переменная облачность в субботу, 2 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит 26–28 градусов тепла, по области — от 24 до 29 градусов тепла, — отмечается в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный, с порывами ветра до 11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Так, круглосуточно проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. Также трижды будет проведена аэрация.

Температура воды в реках Москвы и Подмосковья достигла плюс 24 градусов. При этом, по словам главного специалиста Росгидрометцентра Марины Макаровой, уровень воды в реках столицы и области снижается. Такая тенденция будет продолжаться еще три дня.

Москвичи в связи с температурными условиями в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой.

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