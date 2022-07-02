Температура воды в реках Москвы и области достигла 24 градусов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воды в реках Москвы и Подмосковья достигла плюс 24 градусов. Об этом сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

— Температура воды в реках столичного региона составляет плюс 20–24 градуса, — заявила Макарова.

Она также добавила, что уровень воды в реках столицы и области снижается. Такая тенденция, по словам специалиста, будет продолжаться еще три дня, передает РИА Новости.

В субботу, 2 июля, в столичном регионе продолжит действие антициклональный характер погоды. Ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25–27 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 24–29 градусов тепла.

Москвичи в связи с температурными условиями в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой. Так, например, по данным Wildberries, за 24–30 июня число заказов на переносные мини-холодильники выросло на 190 процентов год к году, увлажнители воздуха — на 53 процента, а портативные мини-кондиционеры — на 28 процентов год к году.