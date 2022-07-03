Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны заявило об уничтожении 120 наемников под Николаевом

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило об уничтожении 120 наемников под Николаевом
Фото: depositphotos

Российские военнослужащие уничтожили около 120 наемников на окраине города Николаева. Об это в воскресенье, 3 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», — сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Спорное российские военные уничтожили подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады Украины. Также был ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Удар был совершен с помощью воздушно-космических сил России. Всего в результате атаки было уничтожено порядка 100 украинских военных и 15 единиц военной техники, передает «Известия».

Накануне в Минобороны России сообщили, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа три батальона военных сил Украины потеряли более половины личного состава. В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте