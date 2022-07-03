Минобороны заявило об уничтожении 120 наемников под Николаевом

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Российские военнослужащие уничтожили около 120 наемников на окраине города Николаева. Об это в воскресенье, 3 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», — сказал он.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Спорное российские военные уничтожили подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады Украины. Также был ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Удар был совершен с помощью воздушно-космических сил России. Всего в результате атаки было уничтожено порядка 100 украинских военных и 15 единиц военной техники, передает «Известия».

Накануне в Минобороны России сообщили, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа три батальона военных сил Украины потеряли более половины личного состава. В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих.