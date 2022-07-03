Режиссер Питер Брук скончался в возрасте 97 лет

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Британский режиссер театра и кино Питер Брук скончался в возрасте 97 лет во Франции. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило агентство France Presse со ссылкой на источник.

— Британский театральный режиссер Питер Брук, ... который произвел революцию на сцене, радикально интерпретировав классику и вернув драму к ее самым простым корням, умер в возрасте 97 лет, — говорится в сообщении.

По данным агентства, режиссер умер в субботу, 2 июля. Причина кончины не уточняется, передает РИА Новости.

Питер Брук родился 21 марта 1925 года в Лондоне в еврейской семье. Его родители были эмигрантами из Двинска, расположенного в то время в Витебской губернии. На его творчество повлияли Бертольт Брехт, Всеволод Мейерхольд, Ежи Гротовский, а также Антонен Арто. Его любимым драматургом всегда оставался Уильям Шекспир.